Keiko Fujimori postulará otra vez a la Presidencia: mira quiénes conforman su plancha

A solo un día de la presentación oficial de la candidatura, la organización política Fuerza Popular divulgó en su página web la nómina definitiva de candidatos en las próximas Elecciones 2026. El listado comprende la fórmula presidencial y las candidaturas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Y entre todos los nombres resalta el de Keiko Fujimori.

En el mencionado listado, la lideresa de Fuerza Popular figura como candidata en la “fórmula presidencial”. En la nómina también aparecen otros nombres como postulantes de la denominada ‘plancha presidencial’. Se trata de los excongresistas Luis Galarreta y Miguel ‘Miki’ Torres.

Actualmente, Galarreta se desempeña como secretario general y Torres como subsecretario general de Fuerza Popular. Adicionalmente, se incluye el nombre de Luis Alberto Oliden Roque, quien postula tanto a la “fórmula presidencial” como a la Cámara de Diputados.

CONGRESISTAS FUJIMORISTAS QUE BUSCAN CONTINUAR

El documento revela que casi la totalidad de los parlamentarios en funciones de la bancada de Fuerza Popular procuran la reelección, presentando sus nombres para el Senado o la Cámara de Diputados. La única excepción es la congresista Magally Santisteban.

Entre los nombres confirmados, que generan especial atención mediática, se encuentran: Rosangella Barbarán, Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Luis Alegría, entre otros.

MECANISMO DE ASIGNACIÓN INTERNA

El portal web de la Fuerza Popular especificó que los candidatos considerados “aptos” deberán reunirse y lograr un consenso autónomo para definir el orden final de sus candidaturas en las listas.

Dicho ordenamiento interno debe quedar certificado y documentado en el “Acta de Reunión para Conformación de lista de Candidatos”, utilizando el formato establecido y publicado en la misma página web del partido, antes de ser presentada formalmente ante los organismos electorales.

