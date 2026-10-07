Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele: ¿Cuál será la agenda oficial de la presidenta en El Salvador y España?

El Pleno de la Cámara de Senadores autorizó a la presidenta Keiko Fujimori viajar a El Salvador, del 28 al 31 de octubre; y a España, entre el 2 al 6 de noviembre. En total, asistieron 50 legisladores, de los cuales, 37 votaron a favor, 11 en contra y uno se abstuvo. Los legisladores que otorgaron el permiso pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación, mientras que solo un parlamentario de Juntos por el Perú, Percy Osorio, apoyó la medida.

La solicitud fue enviada al Poder Legislativo mediante el oficio N.° 283-2026-PR, el lunes 5 de octubre. Este será la segunda salida del país por parte de la mandataria. En septiembre visitó Nueva York, Etados Unidos, para participar en el 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

AGENDA OFICIAL DE KEIKO FUJIMORI

La agenda de Keiko Fujimori iniciará con su visista oficial a El Salvador, desde el miércoles 28 al sábado 31 de octubre. En la ciudad de San Salvador y el municipio de Tecoluca realizará las siguientes actividades:

Jueves 29 de octubre:

Encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para conocer detalles del programa ‘Cero ocio’ de reinserción social, del proceso de formación policial, así como del marco legal para el combate a la delincuencia organizada. Tambén visitará la prisión de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Eso será a partir de las 11:00 horas.

Encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y cena ofrecida por el mandatario, donde asistirán altas autoridades del Gobierno Salvadoreño, desde las 17:00 horas.

Viernes 30 de octubre:

Encuentro con el Ministro de Salud, Francisco Alabi, y visita al Hospital Rosales, el viernes 30 de octubre a las 11:00 horas.

Encuentro con la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, y visita a una escuela pública emblemática, el viernes 30 de octubre a partir de las 15:00 horas.

En España, la presidenta participará de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, del 2 al 6 de noviembre, marcando el cierre de su segunda salida del país como jefa de Estado. De acuerdo con el Poder Ejecutivo, en este evento se abordará la gestión de riesgo de desastres, con especial énfasis en la atención y repuesta frente al Fenómeno El Niño.

La normativa aprobada por la Cámara Alta también se establece que durante las ausencias de la mandataria del territorio nacional, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, se encargará del despacho presidencial.

VIDEO RECOMENDADO