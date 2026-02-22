Keiko Fujimori critica a Renovación Popular: “Ahora les diríamos Renovación Caviar”

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, responsabilizó a la bancada de Renovación Popular por la censura de José Jerí y la posterior asunción de José María Balcázar como Presidente de la República.

A través de una entrevista en ‘Sin Medias Tintas’, insistió en que la bancada del partido liderado por Rafael López Aliaga tuvo un papel fundamental en la llegada de Balcázar a Palacio de Gobierno y descartó que Fuerza Popular haya votado a favor del congresista de Perú Libre.

“Es falso (que hayan votado por Balcázar). No hay bancada más disciplinada que la de nuestro partido. Él (Rafael López Aliaga) busca distraer la atención de su responsabilidad. Fue la bancada de Renovación Popular, ahora les diríamos Renovación Caviar, la que trabajó activamente para censurar a Jerí“, remarcó.

Finalmente, consideró que el candidato de Renovación Popular está cayendo en “actos de desesperación y ataques infundados”, por lo que adelantó que “no le voy a hacer el juego a los caviares y a López Aliaga no le voy a contestar“.

KEIKO FUJIMORI OPINA SOBRE HERNANDO DE SOTO

Ante la próxima juramentación de Hernando de Soto como Presidente del Consejo de Ministros, Keiko Fujimori señaló que se trata de un buen técnico, pero que será necesario evaluar todo el gabinete y luego analizar las acciones que tomen.

“Al presidente Balcázar hay que vigilarlo en cada una de sus iniciativas. Lo que cuenta en política son las decisiones”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO