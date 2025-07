Koki Noriega sobre discurso de Dina Boluarte: “Parece que fue mensaje solo para sus ministros y congresistas”

El Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Koki Noriega, fue invitado al noticiero digital de Latina Noticias, ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’ y analizó el mensaje a la Nación de Dina Boluarte este 28 de julio por Fiestas Patrias. El titular mencionó que esperaba un discurso más conciliador y no estar a la defensiva como lo hizo la mandataria.

“Se le notaba a la defensiva, confrontó y no es lo correcto. Desde diciembre de 2022, hay heridas abiertas y es porque hay zonas a donde el Ejecutivo no ha llegado y me refiero a los hermanos de Puno, en algunos lugares de Cusco, Abancay. Son dos años y medio y no hay responsables sobre lo que pasó y a estas alturas”, mencionó.

Asimismo, Noriega indicó que Dina Boluarte tiene la oportunidad de hacer mea culpa y reconocer los errores que tuvo en este tiempo: “Tiene que convocar a la unidad y hacer una transición responsable”, finalizó.

