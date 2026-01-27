Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Política

Latina Noticias se reúne con organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Generales 2026

Política
Latina Noticias se reúne con organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Generales 2026
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

En el marco de su compromiso con la transparencia, la pluralidad y la equidad informativa, Latina Noticias sostuvo una reunión con representantes del Partido Perú Moderno, organización que participa en las Elecciones Generales 2026.

En el encuentro participaron Miguel Almenara, jefe de campaña y candidato a primer vicepresidente; Liz Quispe, candidata a segunda vicepresidenta de Perú Moderno; y Paul Luis Rodríguez, responsable de prensa del partido. Esta reunión forma parte de los encuentros que Latina Noticias sostiene con las distintas organizaciones políticas como parte de su cobertura del proceso electoral.

Latina Noticias continuará promoviendo espacios de diálogo con las agrupaciones políticas que participan en las Elecciones Generales 2026.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo