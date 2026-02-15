Los viajes de José Jerí y sus funcionarias: Contratos y vuelos presidenciales bajo investigación

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a registros de 34 viajes que el presidente de la República José Jerí ha realizado en sus cuatro meses de gestión, y detectó que jóvenes con las que el mandatario se reunió previamente a ser contratadas figuran en la relación de lista de pasajeros frecuentes en el avión presidencial. Incluso algunas fueron contratadas a tan solo días de reunirse y a semanas de obtener sus diplomas profesionales. Roberto Ramírez de Punto Final entrevistó al jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial para detallar la dinámica de estos viajes y contrataciones.

Se trata de 4 a 34 vuelos en las que estuvieron presentes según documentos de la Comandancia del Escuadrón Aéreo 841. Entre ellas una señorita que viajó con José Jerí a Huánuco y Trujillo, quien obtuvo su diploma de abogada en noviembre y fue contratada en diciembre. Lo que además llama la atención que a pesar de ser abogada, fue contratada como analista administrativa.

Alicia Alexandra Camargo Leiva, comisionada de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial, con contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial), quien realizó 34 vuelos, es decir, 17 viajes con el presidente José Jerí. El contrato FAG responde a un mecanismo de contratación cuyo pago proviene de un fondo especial y no sigue la escala salarial tradicional del sector público.

Según las investigaciones fiscales, Camargo Leiva visitó el despacho presidencial, el 14 de octubre de 2025 y luego de tres días, precisamente el 17 de octubre fue contratada como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.Cabe señalar que se trata de la misma persona que aparece en el video de la visita de José Jerí al local Capón Market.

Mientras que Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien tiene una orden por servicio de seguimiento y monitoreo, realizó 7 viajes con el mandatario. Precisamente a Iquitos, Cusco, Tacna, Tumbes, Áncash, Tacna y Cajamarca.

Melgarejo también visitó el despacho presidencial no una vez, sino en tres ocasiones, de acuerdo al Ministerio Público. El 20 de octubre de 2025, desde las 13.48 horas a 15.13 horas. El 24 de octubre desde las 17.16 horas a las 21.37 horas. El 28 de octubre entre las 17.26 a 23.32 horas. Siete días después, es decir el 4 de noviembre, obtuvo una orden de servicio en el despacho presidencial por la suma de 11,000 soles.

Llama la atención el padrón que se repite. Visitas al despacho presidencial y luego obtención de contratos u órdenes de servicio. A la lista se suma Susana Carolina Gutiérrez Rivera, Comisionada Ejecutiva de la Secretaría General del Despacho Presidencial, también con contrato FAG. De acuerdo a los registros, ella realizó 8 viajes con el presidente, hacia Ayacucho, Trujillo, Iquitos, Pisco, Cusco, Quito, Piura y Tacna.

Además, Hilda Denisse Zapata Juárez, asesora de la Secretaría General del Despacho Presidencial, con contrato FAG, realizó 5 viajes con Jerí a Junín, Tacna, Piura, Cusco y Ayacucho. Según la Fiscalía, Zapata también visitó palacio, de un día para otro, antes de ser contratada y posteriormente, once días después, fue designada en el cargo.

Cabe señalar que las personas mencionadas que visitaron el despacho presidencial previamente a ser contratadas, no trabajaban en la oficina congresal de José Jerí. Ciro Luis Flores Delgado, jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental negó que un requisito para la contratación sea tener un vínculo amical, y acotó que la designación responde al perfil profesional requerido.

MÁS FUNCIONARIAS EN VIAJES

Etiëne Tanja Henriquez Cortez: Realizó servicios de asistencia técnica para la implementación de actividades comunicacionales. Viajó 4 veces con José Jerí (Tumbes, Piura, Cusco y Trujillo). Fue contratada el 26 de noviembre de 2025 y viajó a tumbes el 29 de noviembre de 2025, a tres días del contrato. Es militante de Somos Perú. No aparece en el registro de Sunedu. Según fuentes de Palacio, Henriquez ya no trabaja en dicho lugar.

Realizó servicios de asistencia técnica para la implementación de actividades comunicacionales. Viajó 4 veces con José Jerí (Tumbes, Piura, Cusco y Trujillo). Fue contratada el 26 de noviembre de 2025 y viajó a tumbes el 29 de noviembre de 2025, a tres días del contrato. Es militante de Somos Perú. No aparece en el registro de Sunedu. Según fuentes de Palacio, Henriquez ya no trabaja en dicho lugar. Rossmary Malpartida Osto: Fue contratada el 25 de noviembre de 2025 como asesora de la Secretaría General del Despacho Presidencial, también con contrato FAG. Ella realizó dos viajes con el mandatario, a Trujillo y Ayacucho. Según fiscalía, las visitas a José Jerí fueron realizadas cuando aún estaba en el Congreso. Malpartida fue Jefa de Gabinete de Asesores del exministro Juan Silva, también fue candidata de APP.

Fue contratada el 25 de noviembre de 2025 como asesora de la Secretaría General del Despacho Presidencial, también con contrato FAG. Ella realizó dos viajes con el mandatario, a Trujillo y Ayacucho. Según fiscalía, las visitas a José Jerí fueron realizadas cuando aún estaba en el Congreso. Malpartida fue Jefa de Gabinete de Asesores del exministro Juan Silva, también fue candidata de APP. Angélica Aznarán Ríos: Brinda servicio de asistencia técnica para la implementación de actividades comunicacionales. Realizó 2 viajes con el presidente, hacia Cajamarca y Tacna. Fue contratada el 21 de noviembre y viajó el día siguiente el 22 de noviembre a Cajamarca.

Brinda servicio de asistencia técnica para la implementación de actividades comunicacionales. Realizó 2 viajes con el presidente, hacia Cajamarca y Tacna. Fue contratada el 21 de noviembre y viajó el día siguiente el 22 de noviembre a Cajamarca. Rosa Gabriela Rueda Yaya: Tiene un contrato FAG como analista administrativa de la Secretaría General del Despacho Presidencial. Realizó 2 viajes con Jerí, a Huánuco y trujillo. Visitó el despacho presidencial el 13 de octubre de 09.55 horas retirándose al día siguiente 14 de octubre a las 00.40 horas. Posteriormente el 12 de diciembre fue contratada como analista administrativa. El diploma de abogada lo había sacado dos semanas antes.

RENUNCIAS

Hasta la emisión del reportaje, ha renunciado Stephany Vega, al cargo de confianza como asesora en la Presidencia del Consejo de Ministros. Ella también obtuvo contrato tras visitar José Jerí. Fue contratada el 22 de octubre de 2025.

También renunció Guadalupe Vela, quien trabajaba como asesora del Ministerio del Ambiente.

Cristina Beraún, quien se desempeñaba como Analista de Comunicación en el Despacho Presidencial.

El Pleno del Congreso debatirá la moción de censura en contra de José Jerí este martes 17 de febrero.

VIDEO RECOMENDADO