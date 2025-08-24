Luz Pacheco: “Hemos considerado mantener las pruebas para evitar un blindaje”

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, aseguró que la reciente sentencia que detuvo las investigaciones preliminares contra la mandataria Dina Boluarte en tres casos específicos no implica un blindaje, sino una medida para proteger la investidura presidencial y dar estabilidad política.

“La argumentación de la ponencia va en la línea que hay que preservar la investidura presidencial y evitar que se pasen los días preparando defensa, interrogatorios, porque eso distrae a quien está en la Presidencia, pero también crea un clima de inestabilidad política que no ayuda”, dijo para Punto Final.

La titular del TC precisó que, pese a suspenderse la continuación de las indagaciones en los casos de las muertes en protestas (2022-2023), el denominado “caso Rolex” y la desactivación de Eficcop, las pruebas recabadas hasta el momento se mantendrán válidas y podrán ser usadas por el Ministerio Público una vez concluido el mandato de Boluarte.

“La norma nos autorizaba a anular todo lo que había ocurrido, pero hemos considerado que era más prudente para evitar un blindaje el mantener esas pruebas y conservarlas para cuando termine el mandato y continuar con la investigación preliminar (…) Tiene una inmunidad que tiene que ser levantada por el Congreso. Una vez levantada la inmunidad ya puede la Fiscalía avanzar en lo que considere necesario”, señaló.

NO HABRÁN ALLANAMIENTOS CONTRA PRESIDENTES

Pacheco explicó que todavía hay acciones permitidas que se podrán llevar a cabo mientras la jefa de Estado se encuentre en el Gobierno.

“Tendrán que ver si en las carpetas que le abrieron a la presidenta ya han hecho los actos que están autorizados, entre comillas. No va a haber allanamiento, tampoco levantamiento del secreto bancario ni levantamiento del secreto a las comunicaciones, porque son actuaciones que ponen en riesgo la seguridad del Estado indirectamente, como lo fue el allanamiento a Palacio.

Asimismo, aclaró que la Fiscalía aún puede investigar a eventuales cómplices, pues la restricción alcanza únicamente a la jefa de Estado.

“La Fiscalía tiene que seguir es analizando los posibles cómplices y recabar todas las pruebas que consideren necesarias. Nosotros aquí no nos hemos pronunciado sobre los aforados: ministros, jueces supremos, titulares de organismos autónomos, etc. (…) Hemos pensado en una decisión que pueda ayudar a que haya más estabilidad a quien esté como presidente”, manifestó.

Por otro lado, se refirió a los cuestionamientos sobre el fallo de la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y expresó que “pueden decir que en otros países se investiga, pero a Boric no le han allanado la Casa de la Moneda ni a Trump la Casa Blanca“.