Madre de Vladimir Cerrón sobre elección de Balcázar a la presidencia: “no quedaba otro”

“El entró, por decirlo sencillamente, pidiendo disculpas al partido, Perú Libre lo adoptó”, declaró la madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas, sobre la relación que tiene el actual presidente peruano, José María Balcázar, con el partido que ingresó al máximo cargo del país.

La madre del líder y prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, se refirió al momento en que Balcázar renunció a Perú Libre en el 2022, momento de escisión en que se dio varias renuncias de una de las bancadas más grandes del Congreso con 37 parlamentarios, que actualmente se ve reducido a 11 en el 2026.

Bertha Rojas señala que, al momento de presentar las listas para la presidencia de la República del Perú tras la vacancia de José Jerí, el partido no tuvo otra opción que presentar a José María Balcázar porque “era el único que no estaba postulando a nada”.

“Él no es militante del partido no congresista, él estaba solo (…). ¿Por qué ha postulado?, porque tampoco quería ser olvidado Perú Libre, porque de los demás todos están postulando al Congreso y al Senado. El único queda era él, ‘Ya pues hay que ponerle’, no nos quedaba de otra”, declaró Bertha Rojas.

