Marco Rubio sobre influencia de China: “Lo que pasa en Sudamérica tiene un impacto directo sobre EE. UU.”

Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ante la pregunta de la influencia de China en el Perú, declaró que una de las prioridades de la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump son “los problemas del hemisferio” latinoamericano debido a las consecuencias que pueden recaer sobre el país norteamericano.

“Le vamos a dar prioridad al hemisferio, ¿por qué le vamos a dar prioridad? Porque nosotros somos parte del hemisferio, porque la geografía es real, porque el problema del hemisferio nos afecta a nosotros directamente (…). Lo que pasa en este hemisferio, lo que pasa en Sudamérica, Centroamérica y en el Caribe tiene un impacto directo sobre Estados Unidos“, declaró Rubio a la prensa internacional en el Palacio de Gobierno.

Pese a que Rubio no mencionó directamente a China o al Megapuerto de Chancay (incluso evadió una pregunta diciendo “estamos hablando de Perú y Estados Unidos), expuso la estrategia que la administración Trump quiere aplicar para mantener bajo seguridad el hemisferio occidental de América.

“Ayudaremos en todo lo que pidan nuestros aliados”, recalcó Rubio, recalcando que la ayuda será en apoyos y que no serán soluciones absolutas a los problemas que los países aliados de Estados Unidos mantengan.

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