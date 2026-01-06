María Teresa Cabrera juró como presidenta de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2026

María Teresa Cabrera juró este martes 6 de enero como presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), convirtiéndose así en la sucesora del magistrado Gino Ríos Patio. Como se sabe, la abogada liderará el máximo organismo de designación y control de jueces y fiscales para el periodo 2026-2027.

La excongresista del partido Podemos asumió su cargo en una ceremonia que contó con la presencia de varias autoridades entre ellas el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino, el primer ministro Ernesto Álvarez, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, el presidente del Congreso Fernando Rospigliosi, entre otros.

“Agradezco a mis colegas por esta oportunidad de poder seguir aplicando mis conocimientos y experiencia de más de 30 años en la administración pública. En un contexto complejo debido a la crisis reputacional que afecta a diversas instituciones públicas, entre ellas las vinculadas al sistema de justicia, así como la corrupción y seguridad ciudadana”, sostuvo Cabrera en el podio.

Cabe señalar que el abogado Víctor Hugo Chanduví también juró esta mañana como vicepresidente de la JNJ. El letrado fue procurador público anticorrupción Ad Hoc durante el segundo gobierno de Alan García.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7