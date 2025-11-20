MEF asegura financiamiento completo para los procesos electorales del 2026

Aunque los peruanos todavía deberán vivir el periodo de las fiestas de fin de año, el país ya se alista para lo que serán las próximas Elecciones Generales del 2026. En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó —a través de un comunicado— que los recursos para el proceso electoral están plenamente asegurados. Con lo cual se garantizará el correcto desempeño del proceso democrático que vivirá el país.

En mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó S/ 585.8 millones para la realización de los procesos electorales del 2026. Esto incluye garantizar las elecciones generales, regionales y municipales y las elecciones de centros poblados.

Del monto solicitado, se asignó S/ 331.1 millones en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República en agosto último. Este dinero estará a disposición del JNE a partir del 1 de enero del 2026.

En este sentido, desde el MEF indicaron que la preocupación expresada por representantes del JNE respecto a la falta de presupuesto para garantizar el financiamiento de los procesos electorales “carece de sustento”. Recordaron que existe un marco legal vigente que permite activar estos fondos de manera inmediata de ser necesarios.

“En reiteradas reuniones técnicas se explicó el procedimiento para asegurarle los recursos necesarios y se reiteró la plena disposición del Ejecutivo para garantizar su financiamiento”, indicó el Ministerio de Economía.

PROCESO ELECTORAL EN MARCHA

En tanto, de parte de las organizaciones políticas, un total de 2.2 millones de afiliados se alistan para participar en las elecciones primarias del 30 de noviembre y 7 de diciembre del 2025. Los partidos definirán en esas fechas a sus candidatos para presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Estos 2.2 millones de afiliados pertenecen a 36 partidos políticos y 3 alianzas electorales. Un dato a resaltar es que entre el 2021 al 2025 se pasó de 24 a 39 organizaciones políticas inscritas para participar en las próximas elecciones.

Finalmente, el JNE informó que para el 19 de diciembre se tendrá un informe final de la auditoría para determinar si el voto digital podrá aplicarse en las Elecciones Generales del 2026. Aunque, el titular de la institución Ricardo Burneo aclaró que ningún sistema de voto digital se implementa de forma inmediata, ya que estos proceso requieren tiempo de desarrollo, la aplicación de pilotos y auditorías.

