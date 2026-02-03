Temas
Política

Miguel del Castillo, fundador de Primero La Gente, renuncia a su candidatura a la Cámara de Diputados

Política
Miguel del Castillo, fundador de Primero La Gente, renuncia a su candidatura a la Cámara de Diputados
Miguel del Castillo, el fundador del partido Primero La Gente y ex aprista, anunció su renuncia a la Cámara de Diputados en representación de Lima Metropolitana este 3 de febrero de 2026.

La decisión de Castillo se da luego de que su ahora expartido lograse la inscripción oficial de su plancha presidencial a las Elecciones Generales 2026, con Marisol Pérez Tello por la presidencia. Ambos se enfrentaron a votación dentro de la organización política para obtener la candidatura principal.

“Mi decisión personal e irrevocable de renunciar a mi candidatura al número 1 de Diputados por Lima Metropolitana por el partido ‘Primero la Gente Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso’, renuncia que responde a motivos personales”, se lee en el comunicado de Castillo emitido al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3.

