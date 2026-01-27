Minem rechaza prórroga de plazo de ejecución de hidroeléctrica de empresario Zhihua Yang

Tras un reportaje de Punto Final, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) rechazó el pedido para prorrogar el inicio de entrada en funcionamiento de la Hidroeléctrica América S.A.C. del empresario Zhihua Yang, quien se reunió con el presidente José Jerí en un chifa el pasado 26 de diciembre.

Como se recuerda, el empresario chino había solicitado ampliar este plazo hasta el 2029; sin embargo, con esta decisión del Minem, deberá entregar la obra lista en mayo de este año.

La Hidroeléctrica América presentó la solicitud de prórroga ante el Minem el 23 de diciembre, justo tres días antes de que José Jerí llegara encapuchado al chifa para reunirse con Zhihua Yang, hecho que ha originado investigaciones fiscales, mociones de censura y de vacancia en contra del Presidente.

La empresa de Zhihua Yang obtuvo en el 2023 la concesión para instalar una central hidroeléctrica en el río Pachachaca, en Abancay, región Apurímac, un proyecto de 24 millones de dólares que aún no ha comenzado a construirse.

Según el acuerdo con el Estado, la planta debía entrar en operaciones el 1 de mayo de este año, pero la empresa había solicitado postergar este arranque hasta el 15 de junio del 2029.

