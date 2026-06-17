MININTER envía helicóptero a Áncash para atender emergencia por avalancha en nevado Tocllaraju

El Ministerio del Interior informó el envío inmediato de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú hacia la ciudad de Huaraz, en la región Áncash, con el objetivo de reforzar las labores de búsqueda y rescate tras la avalancha registrada en el nevado Tocllaraju.

La decisión fue adoptada luego de reportarse una avalancha que alcanzó a un grupo de montañistas que realizaba actividades de ascenso en este nevado ancashino. De acuerdo con el reporte preliminar, dos de los montañistas fallecieron a causa de la avalancha, mientras que una tercera persona permanece en la montaña a la espera de ser auxiliada.

A través de un comunicado oficial, el sector precisó que la aeronave permitirá atender de manera más eficiente la emergencia y facilitar el traslado de equipos especializados hacia la zona afectada.

RESCATE ESTARÁ A CARGO DE UNIDAD ESPECIALIZADA

Las operaciones de búsqueda, rescate y auxilio estarán a cargo de un equipo especializado de la Policía de Alta Montaña, unidad entrenada para intervenir en zonas de difícil acceso y condiciones extremas, como las que presenta el área del nevado.

El Ministerio del Interior también indicó que mantiene coordinación permanente con las autoridades competentes, a fin de articular una respuesta rápida frente a la emergencia y garantizar la atención oportuna de los afectados.

En esa línea, la institución aseguró que continuará desplegando todos los recursos humanos, logísticos y operativos necesarios, reafirmando su compromiso de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos ante este tipo de situaciones.

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