Ministerio de Economía desembolsa 462 millones dólares para pagar parte de 12 aviones F-16 de EE. UU.

Luego de que el presidente de transición José María Balcázar intentara relegar la responsabilidad de la compra de los 12 aviones F-16 de los Estados Unidos al próximo gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al mando de Rodolfo Acuña, anunció que el Perú ya desembolsó 462 millones de dólares a la empresa Lockheed Martin como parte de la paga.

Según detalla el MEF, la decisión se debe al cumplimiento de “obligaciones contractuales válidamente asumidas por el Estado peruano”, pero señalan que la “inobservancia” pudo haber generado penalidades, controversias y un serio deterioro de la credibilidad si no pagaban parte de la deuda asumida por el lote de aviones.

“Actuar de manera distinta hubiera significado trasladar mayores costos al país y comprometer su estabilidad económica y reputación internacional”, indica el MEF.

Por otro lado, según el MEF, esta compra “garantiza” el seguimiento de las prioridades nacionales, como la lucha contra la delincuencia, la brecha de salud y educación, el transporte público y servicios básicos.

“El MEF reafirma su compromiso con los intereses del Perú, incluso en contextos complejos que demandan decisiones firmes y oportunas”, señala el organismo. Actualmente el Congreso prevé debatir una moción de censura contra el presidente de su periodo, José Balcázar.

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