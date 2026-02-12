Ministerio de la Mujer evacúa a menores de albergue fundado por congresista Milagros Jáuregui

Tras las denuncias y polémicas contra la congresista y candidata al senado, Milagros Aguayo, por exponer a menores madres víctimas de abuso durante un acto público en el albergue “Casa del Padre” (del cual es fundadora), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a ordenado el traslado inmediato de las residentes a centros especializados que garanticen sus derechos.

Esta medida es adoptada luego de que Aguayo, de Renovación Popular, haya declarado en una entrevista que su albergue acogió a niñas embarazadas de 10 a 13 años que el MIMP les enviaba, y que “ninguna de las menores que han dado a luz, se arrepienten, porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé”.

“Con el objetivo de priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes, hemos iniciado los procedimientos de variación de la medida de protección de las residentes y, en consecuencia, su traslado progresivo, conforme a los protocolos vigentes”, se lee en el comunicado del MIMP.

El MIMP reubicará a las menores del albergue “Casa del Padre” en lugares especializados con las condiciones adecuadas para el bienestar, seguridad y desarrollo integral de ellas.

Por otro lado, el órgano que vela por los derechos de las mujeres reafirmó su compromiso con la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la actualidad, la institución del Estado continúa con las diligencias en el centro de acogida cuestionado.

