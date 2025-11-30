Mininter tiene 25 ambulancias nuevas abandonadas en estacionamiento del Hospital de la Policía

Se trata de 25 ambulancias que podrían reforzar el trabajo de la Policía Nacional en diferentes regiones del país, pero el Ministerio del Interior las tiene inoperativas en el estacionamiento del Hospital de la Policía. Son vehículos completamente nuevos que fueron adquiridos en el 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, por un monto superior a 4.6 millones de soles.

El contrato establecía un plazo máximo de 60 días para su entrega. A pesar de que ese plazo venció hace meses y los vehículos ya tienen placas, el Ministerio del Interior no los distribuye ni asigna presupuesto para ponerlos en funcionamiento. Mientras tanto, en Cañete, Pucallpa, Cerro de Pasco y Tumbes hay ambulancias inoperativas, abandonadas u oxidadas, y sus reemplazos nuevos siguen paralizados en Lima.

Los modelos que pudo constatar Punto final son Toyota Hilux y Peugeot Boxer. Vehículos perfectamente operacionales que podrían reforzar la labor policial, pero se encuentran en un aparcadero de Jesús María. El contrato millonario por este vehículos se habría firmado el 10 de abril del 2025, pero hasta la fecha no se hizo la entrega y tampoco se dispuso el presupuesto para combustible, mantenimiento y demás requerimientos.

En respuesta, el director de Sanidad de la PNP, el general Jorge Villacorta, respondió lo siguiente: “Nosotros no hemos participado directamente en la compra, eso lo ha hecho el Ministerio del Interior. Tanto las Toyota como las Peugeot en general. Las ambulancias que nos van a ser asignadas, nosotros las vamos a distribuir a los lugares para los cuales han sido compradas. Pero ya está se va a hacer la entrega, tienen que venir, en el contrato está la capacitación de los equipos tiene que venir el personal de choferes y enfermeras que van a operar las ambulancias. Esas ambulancias vienen equipadas entonces si van a recibir su capacitación si ya se firmó todo, para que vengan a dar la orden que se ha dado y ya van a ser distribuidas”.

FALTAN AMBULANCIAS EN REGIONES

En tanto, en Cañete el local de la Sanidad de la Policía tiene un descampado, donde hay sitio para dos o tres ambulancias, pero no cuenta actualmente con una. En el policlínico policial de Pucallpa tienen una ambulancia para un corralón entre malezas y árboles, pero se encuentra oxidada.

Finalmente, en Cerro de Pasco hay una ambulancia que lleva varios años inoperativa apostada en la puerta de la Dirección de Sanidad de la PNP de esa ciudad. Lleva un letrero en la luna que dice: inoperativo. En Tumbes, también hay una ambulancia, pero se encuentra empolvada y abandonada en una especie de garaje.

