Ministra de Educación no acudirá al Congreso para responder por suspensión de Beca Bicentenario

La ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, no acudirá este martes 28 de abril al Congreso de la República para responder por el desfinanciamiento de las becas estudiantiles. Su ausencia se da en medio de cuestionamientos por la suspensión de la Beca Generación del Bicentenario y otros problemas en el sector.

A través de un oficio enviado al congresista Segundo Montalvo Cubas, a través de la Secretaria General del Ministerio de Educación, se agradeció la invitación a la Decimoquinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación. Sin embargo, indicó que la titular del sector no podrá asistir debido a compromisos previos en su agenda.

Según el documento, la citación fue recibida el viernes 24 de abril a las 11:17 de la noche, lo que, según el ministerio, imposibilitó reorganizar sus actividades para participar en la sesión convocada para las 11 de la mañana de este martes.

SOBRE LA CITACIÓN

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso había solicitado la presencia de la ministra para que explique la falta de presupuesto en el Programa Integral de Becas y plantee soluciones frente a una crisis que afecta a miles de estudiantes en el país.

El grupo parlamentario busca conocer las acciones adoptadas por el Ministerio de Educación ante el riesgo de deserción académica, así como garantizar la continuidad de los beneficiarios durante el año fiscal 2026. La falta de financiamiento ha generado incertidumbre en la comunidad educativa.

Otro de los temas que debía abordar la ministra es el déficit de vacantes en el sistema educativo público. Padres de familia han reportado dificultades para matricular a sus hijos en diversas regiones, especialmente en Lima Metropolitana, donde las UGEL presentan denuncias por demoras y falta de atención.

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