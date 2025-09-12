“Las excavaciones representan un riesgo para la seguridad”: ministro de Cultura explica suspensión de trabajos cerca a Palacio

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, confirmó que la Secretaría de Seguridad de Palacio de Gobierno dispuso la suspensión parcial de las excavaciones arqueológicas, a cargo de Prolima en los alrededores de la sede presidencial, por motivos de seguridad institucional.

Según sostuvo, la medida afecta solo a 600 metros cuadrados de los más de 50,000 autorizados, es decir, menos del 2% del total. El permiso general continúa vigente hasta el 31 de octubre, por lo que el proyecto no ha sido cancelado.

“La Secretaría de Seguridad de Palacio de Gobierno ha determinado que las excavaciones cercanas a la sede presidencial representan un riesgo para la seguridad del recinto. Quiero precisar que, de los 50 mil metros cuadrados autorizados a Prolima, únicamente 600 metros cuadrados —menos del 2%— han sido declarados nulos de oficio. Se trata de una fracción muy pequeña”, declaró Fabricio Valencia.

Valencia precisó, además, que la restricción se aplica únicamente a una fracción cercana a Palacio de Gobierno y que los hallazgos arqueológicos siguen protegidos según la normativa, que obliga a cubrir las excavaciones una vez concluidas y restaurar la superficie con pavimento o áreas verdes.

Ante las críticas por una supuesta afectación al patrimonio, el ministro aclaró que los restos no deben permanecer expuestos. Recordó que los protocolos oficiales ordenan su resguardo y registro.

ANTECEDENTE

El pasado 1 de junio, Punto Final presentó un reportaje en el que arqueólogos de Prolima mostraron importantes vestigios de la antigua Lima. Entre los hallazgos destacaban un arco de ladrillo del siglo XVI y los restos del molino de Jerónimo de Aliaga, que incluía un sistema hidráulico subterráneo.

Las excavaciones, que cubrieron más de 300 metros cuadrados entre Palacio de Gobierno y la Alameda Chabuca Granda, formaban parte del Plan Lima 2035, orientado a la recuperación de espacios históricos en el centro de la capital.

Uno de los objetivos principales era la reconstrucción del Arco del Puente, con un presupuesto de 6.5 millones de soles. No obstante, el proyecto acumulaba retrasos pese a contar con la aprobación del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad de Lima.

De acuerdo con documentos y testimonios revisados por el periodista Harold Moreno, el conflicto surgía porque Palacio de Gobierno negó el ingreso a una zona clave para avanzar en las excavaciones, bajo el argumento de seguridad presidencial. En ese sector se ubicaría la segunda base del Arco de Lima.