Ministro del Interior afirma que homicidios no han “sobrepasado” al país

Durante su participación en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, el ministro del Interior, César Astudillo, se refirió a la situación de los homicidios en el país y aseguró que este delito no ha “sobrepasado” al Estado, pese a la preocupación generada por la inseguridad ciudadana.

El titular del Interior señaló que los homicidios ocupan actualmente el sexto lugar entre las causas de muerte en el Perú. En ese sentido, cuestionó la percepción de que este delito haya alcanzado niveles que hagan imposible su control.

“No es que los homicidios nos han sobrepasado, no han ensombrecido al país”, sostuvo durante su intervención.

Astudillo también atribuyó parte de esta percepción a la exposición constante de hechos delictivos en los medios de comunicación afirmando que existe “una percepción mediática que nos ponen todos los días”.

IGUAL QUE EL AÑO PASADO

El ministro sostuvo que la tasa de homicidios se mantiene “casi en los mismos niveles que el año pasado”, aunque reconoció que la situación continúa siendo preocupante.

“No estamos bien, estamos haciendo todo el trabajo, todo el esfuerzo y partiéndonos el alma persiguiendo delincuentes”, manifestó.

En esa línea, aseguró que vienen desarrollando operativos para retirar armas de fuego de las organizaciones criminales y reducir la incidencia de este delito.

Astudillo sostuvo además que ningún gobierno puede garantizar que no se registrarán muertes por homicidio. Según explicó, alcanzar una cifra de cero homicidios es una situación excepcional incluso a nivel internacional.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DEL MININTER?

Durante su intervención ante la comisión del Senado, el ministro resumió en cinco puntos la estrategia que, según indicó, se viene aplicando a nivel nacional para enfrentar la delincuencia.

“La estrategia que estamos siguiendo a nivel nacional es: anticiparnos al crimen, recuperar el control territorial, quitarle al crimen sus herramientas, controlar nuestras fronteras y que todo el sistema funcione como uno solo”, sostuvo.

La sesión se desarrolló este lunes 7 de setiembre, donde se abordaron asuntos vinculados con la seguridad y la respuesta del Estado frente a la criminalidad.

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