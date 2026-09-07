Ministros Astudillo y Belaunde se presentarán esta tarde ante la Comisión de Defensa del Senado

La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado recibirá este lunes 7 de septiembre a los ministros de Defensa e Interior. Ambos integrantes del Gabinete de Keiko Fujimori deberán exponer el diagnóstico, las acciones previstas y los planes sectoriales de gestión que ejecutarán para hacerle frente a la creciente inseguridad ciudadana.

Las sesiones se llevarán a cabo en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo en horarios diferenciados. La citación a ambos funcionarios fue aprobada durante la primera sesión ordinaria del grupo parlamentario. El pedido de invitación fue realizado por el congresista Edwin Espinoza Huillca, integrante de Buen Gobierno.

Al concluir la sesión en la que se aprobó invitar a las autoridades, el presidente de la Comisión de Defensa, Gustavo Segura, indicó que el ministro del Interior debía presentarse acompañado del entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Óscar Arriola.

Un punto a tomar en cuenta es que el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, asumirá la Comandancia General de la institución en reemplazo del general Óscar Arriola. El anuncio fue realizado desde Palacio de Gobierno, en un pronunciamiento encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto al ministro del Interior, César Astudillo.

PRESENTACIONES EN HORARIOS DIFERENCIADOS

El primer turno será para el titular de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, quien fue convocado para las 2:00 p. m. En su intervención ante el grupo de trabajo, deberá explicar la situación general de su cartera. Asimismo, su presencia estará enmarcada en cuestionamientos debido a la omisión de declarar a su padre como director de la empresa Paltarumi, además de sus vínculos con la directora de la minera Poderosa.

Posteriormente, a las 4:00 p. m., se presentará el ministro del Interior, César Astudillo. Su exposición se deberá centrar en la masacre ocurrida en Trujillo, donde cuatro personas perdieron la vida durante el secuestro de un empresario minero.

Finalmente, en la comisión presidida por el senador Francisco Calisto (Renovación Popular), los parlamentarios esperan conocer a detalle el diagnóstico actual de ambos sectores. Asimismo, exigirán conocer las proyecciones y estrategias directas que adoptarán tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa frente al crimen organizado y los últimos secuestros y asesinatos registrados en el país.

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