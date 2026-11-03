MINJUSDH refuerza acciones del sector ante el Fenómeno El Niño

En el marco de las acciones ante el fenómeno El Niño, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, encabezó la sesión del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyos integrantes acordaron constituirse en sesión permanente.

“Para nosotros es muy importante en este momento estar preparados. Lo que nos corresponde en primer lugar es estar programados para afrontar cualquier posible consecuencia. Yo saludo la presencia de ustedes porque es un compromiso con la institución, el Estado y la sociedad”, expresó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

En la actividad, el coordinador de la Unidad Funcional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres, Rodolfo García Esquerre, expuso un diagnóstico situacional de las sedes de la institución y planteó una serie de recomendaciones.

Asimismo, la Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y directores generales atendieron los informes de acciones de preparación adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).

A la fecha, a través de la Unidad Funcional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres, se ha elaborado el diagnóstico situacional de la vulnerabilidad de las sedes de Defensa Pública a nivel nacional y de mapas de riesgo de inundación y movimientos de masa para las entidades adscritas al MINJUSDH.

También se capacitó en gestión del riesgo de desastres a 952 brigadistas del sector, se supervisó 10 establecimientos penitenciarios, un establecimiento de medio libre, tres centros juveniles, cuatro servicios de orientación al adolescente y seis sedes de Defensa Pública.

Igualmente, se llevaron a cabo seis de reuniones de coordinación intersectorial en las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo, Huacho, Trujillo y Chimbote, en las cuales se ha capacitado a 77 servidores públicos de las entidades adscritas del Ministerio.

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