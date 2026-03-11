Misión de observadores de la OEA se reunió con jefes de organismos electorales del Perú

Como parte del inicio de su visita preliminar al Perú para las elecciones generales del 12 de abril, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA)se reunió con los jefes de los organismos electorales que están a cargo del desarrollo de los comicios. Se anunció la presencia de más veedores para evitar eventuales denuncias de fraudes sin pruebas.

La comitiva está integrada por el exsecretario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Víctor Rico Frontaura. Lo acompañan el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich; el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza; y el subjefe de la misión, Gerardo Sánchez.

Se tiene previsto que realicen acciones de fiscalización en los próximos comicios como parte del trabajo como la vigesimocuarta Misión de Observación Electoral que la OEA despliega en nuestro país.

REUNIÓN CON JEFES DE ORGANISMOS ELECTORALES

En una reunión, liderada por el exsecretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Víctor Rico Frontaura, se conversó con el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Se explicó a los integrantes de la OEA los preparativos que vienen ejecutando para los comicios generales.

Se precisaron las condiciones en las que se viene implementando el proceso electoral para el retorno al Congreso bicameral. Además de la logística para llevar a cabo unas elecciones con 36 candidatos presidenciales.

Tras ello, se reunieron con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien les explicó que el próximo 23 de marzo empezarán las jornadas de debatre de los 36 candidatos presidenciales.

Finalmente, también tienen previsto reunirse con la presidenta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); así como con representantes del Poder Ejecutivo, diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil.

