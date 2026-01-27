Mociones de censura contra Jerí: ¿Qué falta para que se convoque un pleno extraordinario en el Congreso?

La controversia por las reuniones clandestinas entre el presidente José Jerí y empresarios chinos ha intensificado la presión política en el Congreso. Pese a la gravedad de las denuncias, el intento de forzar una sesión extraordinaria para discutir su destitución se encuentra paralizado por falta de consenso.

Aunque la oposición busca debatir siete mociones de censura y vacancia, la iniciativa no prospera. De las 78 firmas reglamentarias necesarias para sesionar durante el receso parlamentario, apenas se han validado 41 adhesiones distribuidas en ocho grupos políticos.

El bloqueo principal proviene de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), bancadas que hasta ahora han evitado suscribir el pedido.

Mientras que en Renovación Popular y Bancada Socialista firmaron la totalidad de sus miembros, en Perú Libre solo 2 de sus 11 parlamentarios han firmado. En tanto, en Avanza País apenas 1 de sus 6 legisladores firmó el documento.

Cabe apuntar que otra vía para que se realice un pleno extraordinario es que el propio Presidente de la República lo convoque. En esa misma línea, ni el Presidente del Congreso ni la Junta de Portavoces tienen esa potestad.

