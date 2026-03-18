Nuevo premier de Balcázar, Luis Arroyo, fue condenado a tres años de prisión por exceso de mando, pero fue absuelto en 2023

Luego de que el presidente José Balcázar de por concluida la presidencia del Consejo de Ministros a Denisse Miralles el 17 de marzo, Luis Arroyo Sánchez, antes ministro de Defensa por 21 días, fue designado como el nuevo premier del gobierno de transición.

Como se sabe, Luis Arroyo es un profesional que se formó desde pequeño en la educación castrense, siendo un militar con enfoque en el manejo institucional del Estado en distintas áreas, como la gestión de riesgos en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Sin embargo, también fue acusado de irregularidades que terminaron en una condena de tres años de prisión, con el pago de multas y reparación civil a favor del Fuero Militar Policial que no se llegó a dar.

Luis Arroyo envió motores destinados a vigilancia de fronteras a otro organismo

Luis Enrique Sánchez, durante el 2013, fue comandante general de la V División del Ejército en Iquitos. Durante su gestión, fue denunciado por presuntamente haber cometido el delito de exceso en el ejercicio del mando tras entregar 4 motores a la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI).

Estos motores, que estaban destinados para la vigilancia en las fronteras con Ecuador, Colombia y Brasil, fueron a parar a este otro organismo bajo el argumento de necesidad por mantenimiento pese a que no contaba con un informe técnico requerido para estos movimientos.

Por estos eventos, la Fiscalía inicó una investigación el 19 de setiembre de 2016 tras la denuncia. El 9 de agosto de 2019, la Sala Suprema de Guerra lo condenó a tres años de prisión, el págo de 180 días multa a favor del Fuero Militar Policial y una reparación civil de 10 mil soles a favor del Ejército del Perú.

Esta misma sentencia fue confirmada por la Sala Suprema Revisora el 10 de febrero de 2022; no obstante, la defensa de Arroyo, en ese mismo año, envió un habeas corpus al Tribunal Constitucional luego de que el Poder Judicial le concediera el recurso de agravio constitucional.

Pero como de un golpe de gracia se tratase, el 19 de enero de 2023, el mismo Fuero Militar Policial que lo condenó, decidió absolver su sentencia tras el pedido de la revisón de la medida en una segunda instancia. El fallo señala que ya no deberá purgar los tres años de prisión, tampoco pagar los días multas y la reparación civil. Todo ello, en menos de un año.

El 21 de octubre de 2024, el habeas corpus ingresa a revisión de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero declaran infundado el recurso debido a que ya sería innecesario una resolución si el mismo Fuero Militar ya concedió la absolución del caso.

Esta respuesta fue devuelta a Luis Arroyo y a otros involucrados el 16 de febrero de 2025.

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