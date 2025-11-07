Oficial Mayor del Congreso se defiende por el uso de cámara en mitin de Fuerza Popular: Estaba de vacaciones

Ante el caso de uso indebido de una cámara del Parlamento para una actividad proselitista de Fuerza Popular, el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, se defendió y señaló que, durante el suceso, él no se encontraba ejerciendo sus funciones.

De acuerdo con un informe, Forno Flórez señaló que el 30 de octubre, día del evento, se encontraba de vacaciones. En ese sentido, precisó que el director general parlamentario, Jaime Américo Abensur Pinasco, estuvo a cargo desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Es así que el titular de la Oficialía Mayor deslindó responsabilidades en la entrega, traslado y uso del equipo en el mitin de la candidata presidencial Keiko Fujimori en Trujillo.

Sin embargo, quien sí mantiene un vínculo con la agrupación fujimorista es Abensur Pinasco, ya que, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), pertenece a sus filas.

De acuerdo con la base de datos del ROP, el director general parlamentario es militante activo del partido naranja desde septiembre del 2020.

Cabe resaltar que tras la difusión del caso, Daniel Luza, trabajador acusado de utilizar el equipo mención, renunció al puesto que ocupaba en el Parlamento.

TRABAJADOR QUE USÓ CÁMARA EN MITÍN LABORA CON FERNANDO ROSPIGLIOSI

El presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, exhortó al Jurado Electoral Especial de Pacasmayo a archivar la acusación en su contra por presuntamente haber vulnerado la neutralidad electoral, luego de que uno de los trabajadores de su equipo haya empleado un equipo audiovisual para cubrir un mitin de Keiko Fujimori.

De acuerdo con el documento presentado por el parlamentario fujimorista, entre sus funciones no se encontraría ser “gestor operativo directo de bienes” ni ser responsable de su custodia.

