Oficialía Mayor del Congreso confirma detalles sobre votación para elegir a nuevo Presidente

La Oficialía Mayor del Congreso dio detalles sobre la votación para elegir al nuevo Presidente del Parlamento, quien asumirá como Presidente de la República. Esto ocurrirá después de que hoy, martes 17 de febrero, se aprobó la vacancia del ahora expresidente José Jerí.

Por ejemplo, ya quedó establecido que la votación solo será posible de manera presencial. “El acto electoral se realizará mediante cédula, por lo que no será posible la votación a través de la plataforma virtual de sesiones del Congreso“, señala el documento.

Asimismo, quedó claro que la votación para elegir al nuevo Mandatario se dará este miércoles 18 de febrero desde las 6:00 p.m. en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión. Cabe recordar que este escenario fue elegido, debido a que el Pleno del Congreso viene siendo remodelado, teniendo en cuenta que tras las elecciones generales, el Legislativo se dividirá en cámara de Senadores y de Diputados.

El comunicado de la Oficialía Mayor del Congreso también informa que el plazo para presentar a los candidatos a la Presidencia del Congreso, y que asumirá la Presidencia de la República, vence hoy, martes 17 de febrero, a las 6:00 p.m.

