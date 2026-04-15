Oficializan ley que garantiza mejora en pensiones para maestros jubilados y cesantes

El Congreso oficializó una nueva medida en favor del magisterio al publicar en el diario oficial El Peruano la ley que garantiza el pago de una pensión orientada a la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del país. La norma busca atender una demanda del sector educativo respecto a la mejora de sus ingresos en la etapa de retiro.

De acuerdo con el dispositivo legal, el objetivo central es disponer que los docentes jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial reciban una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. Esta medida implica un ajuste significativo en los montos percibidos por miles de maestros, quienes durante años reclamaron condiciones más equitativas tras culminar su vida laboral.

La ley establece que este beneficio alcanzará a docentes de diversos niveles del sistema educativo: educación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial y educación técnico-productiva. Asimismo, incluye a aquellos comprendidos en los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, así como en la Ley 29944. También se incorpora a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), ampliando el alcance de la norma a un universo más amplio de beneficiarios.

EN MANOS DEL EJECUTIVO

El monto de las pensiones será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación, entidades que deberán establecer los criterios técnicos y presupuestales necesarios para la implementación de la medida. Esta articulación interinstitucional será clave para asegurar la viabilidad financiera de la norma y su correcta ejecución.

Otro aspecto relevante es que el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días calendario, contados a partir del 16 de abril, para aprobar el reglamento de la ley. Este documento será fundamental para precisar los mecanismos de aplicación, los procedimientos administrativos y los cronogramas de pago correspondientes.

La promulgación de esta ley representa un paso importante en el reconocimiento de los derechos de los docentes jubilados, quienes han contribuido durante décadas a la formación de generaciones en el país. No obstante, su implementación efectiva dependerá de la rapidez con la que se emita el reglamento y de la asignación de recursos que garantice su sostenibilidad en el tiempo.

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