Ollanta Humala seguirá en prisión: PJ rechaza pedido para suspender ejecución provisional condena de 15 años

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundada el pedido presentado por la defensa legal del expresidente Ollanta Humala para suspender la ejecución provisional de su condena por lavado de activos agravado, por los presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El órgano judicial señaló que el riesgo procesal no ha variado persisten factores como peligro de fuga, falta de prueba de arraigo laboral, además tiene un arraigo familiar debilitado dado que estos se encuentran en el extranjero.

La sala recordó que su pareja Nadine Heredia, quien es coprocesada en el caso, salió del Perú y obtuvo asilo en Brasil.

#LoÚltimo La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el pedido del expresidente Ollanta Humala Tasso para suspender la ejecución provisional de su condena de 15 años por el delito de lavado de activos agravado. Ver resolución:👉https://t.co/POzBGORO5K pic.twitter.com/gRN1JgdsmS — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) March 27, 2026

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7