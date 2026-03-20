ONPE anuncia que dará a Fuerza Popular las listas de electores de la segunda vuelta del 2021

La ONPE informó que, acatando la decisión del Poder Judicial sobre el proceso de habeas data iniciado por Fuerza Popular, entregará a ese partido las listas de los electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, suprimiendo la información correspondiente a fotografía, firma y huella dactilar de los ciudadanos.

El organismo electoral advirtió que “por tratarse de material electoral, la ONPE tiene la responsabilidad de almacenar y custodiar, durante y después de un proceso, las listas de electores. Como estas incluyen datos sensibles, se ha señalado que hacer público su conocimiento infringiría la Ley de Protección de Datos Personales“.

A través de un comunicado, la ONPE detalló que el costo de la emisión de las copias, superior a los 17 millones de soles, tendrá que ser cubierto por la organización política liderada por Keiko Fujimori.

“La solicitud de Fuerza Popular abarca listas electorales de mesas de sufragio donde emitieron su voto 18 856 802 ciudadanos. La entrega en formato digital se realizará en el más breve plazo. En el caso de la información en físico, (…) la última resolución judicial reconoce el costo de la emisión de las copias certificadas (S/ 17 532 630) y señala que debe ser cubierto por la parte demandante“, enfatizó.

Cabe recordar que Fuerza Popular argumenta que acceder a las listas de electores le permitirá detectar presuntas falsificaciones, suplantaciones de identidad o adulteraciones en los votos emitidos en la segunda vuelta del 2021, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

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