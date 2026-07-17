ONPE inicia HOY la preselección de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Para las Elecciones Regionales y Municipales del 2026 se conformarán mesas de sufragio a lo largo de todo el país. Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionará a más de 817.000 miembros de mesa para los comicios del 4 de octubre.

El proceso consta de dos etapas. La primera inicia este viernes 17 de julio con la preselección de 25 ciudadanos por cada mesa de sufragio. La segunda se realizará el 24 de julio, mediante un sorteo público entre los 25 preseleccionados por mesa, del cual resultarán los 3 titulares y 6 suplentes que ejercerán la función el 4 de octubre.

CRITERIOS DE PRESELECCIÓN

La preselección se realiza bajo dos criterios principales:

Tienen mayor probabilidad de ser preseleccionadas las personas con mayor grado de instrucción y quienes no hayan sido miembros de mesa anteriormente.

Tienen menor probabilidad los mayores de 65 años y las personas con discapacidad.

Quedan excluidos de este proceso los ciudadanos con impedimentos establecidos por ley, entre ellos:

Funcionarios y empleados de los organismos que integran el sistema electoral.

Candidatos de organizaciones políticas.

Autoridades públicas.

Miembros del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

Integrantes de comités directivos de organizaciones políticas con inscripción vigente.

SORTEO FINAL SERÁ EL 24 DE JULIO

En la segunda etapa, prevista para el 24 de julio, se realizará el sorteo público que definirá a los más de 817.000 ciudadanos que se desempeñarán como miembros de mesa durante la jornada electoral del 4 de octubre, fecha en la que los peruanos elegirán a sus nuevas autoridades regionales y municipales.

Los ciudadanos elegidos tendrán, entre sus responsabilidades:

Recibir a los electores y verificar la emisión de los votos.

Mantener el orden durante el funcionamiento de sus respectivas mesas de sufragio.

Realizar el conteo de los votos al finalizar la jornada electoral.

Cumplir con los procedimientos establecidos para contribuir con la transparencia del proceso.

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