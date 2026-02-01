Óscar Arriola: “‘El Monstruo’ ha provocado 78 muertes violentas en el país”

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que Erick Moreno Hernandez, alias ‘El Monstruo’, es responsable —de acuerdo a información de inteligencia policial— de 78 muertes violentas provocadas bajo su rol de cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’, organización criminal que contaba con “protección y administrativa”.

“Son 78 las muertes violentas provocadas por ‘El Monstruo’ en el país, de los cuales poco menos de la mitad vienen siendo judicializados”, declaró.

En tanto, Óscar Arriola indicó que si bien hay una Junta de Clasificación que se encarga de determinar cuál es y será a futuro el centro de reclusión de Erick Moreno Hernández, su recomendación es que este peligro criminal se mantenga detenido en la Base Naval del Callao.

“Es una decisión que va a tomar el INPE, ya que es un delincuente de alta peligrosidad. Sí (su recomendación es que se quede en la Base Naval), va a estar aislado y por el régimen que tiene no podrá conversar con nadie vinculado a temas criminales”, dijo.

Respecto a la recompensa que se ofrecía por información que ayudara a dar con el paradero de Erick Moreno, Óscar Arriola sostuvo que “está en evaluación del viceministerio de Orden Interno” debido a que fueron varios los que brindaron información, pero debe determinarse la precisión de los datos ofrecidos para ver si realmente ayudaron a dar con su ubicación.

SIETE POLICÍA PROCESADOS POR AYUDAR A ‘EL MONSTRUO’

Por su parte, el general PNP Franco Moreno confirmó que como parte de la investigación contra ‘El Monstruo’ se identificó y procesó a siete efectivos policiales vinculados a las labores criminales de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

“Siete Policías han sido capturados como parte de ‘Los Injertos del Cono Norte’, actualmente están procesados e Inspectoría de la Policía también ha actuado”, declaró.

En tanto, Moreno confirmó que efectivamente este cabecilla criminal contaba con protección policial y administrativa. Y su perfil criminal lo describe como un ser egocéntrico, despreocupado, desalmado y que ve a las personas como una mercadería.

“No tenía otro proyecto de vida que ver cómo extraer dinero a través de la maldad. Era una persona que jamás se iba a rehabilitar”, agregó.

Finalmente, el general PNP Manuel Cruz indicó que la captura de Erick Moreno Hernández se dio luego de que evaluaran los errores que estaban cometiendo en la investigación y decidieran seguir la ruta del dinero ilícito con ayuda de la UIF. Identificaron que el dinero salía del país hacia Bolivia y luego a Paraguay, donde finalmente es capturado.

VIDEO RECOMENDADO