Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza

Pablo Sánchez fue designado como fiscal de la Nación interino en sustitución de Delia Espinoza, suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia. La resolución oficial N.° 2956-2025-MP-FN dispuso la conclusión de su cargo en la Primera Fiscalía Suprema Penal y oficializó su nombramiento al frente del Ministerio Público.

“Dar por concluida la designación del abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, en la Primera Fiscalía Suprema Penal, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación no 3420-2023-MP-FN de fecha 12 de diciembre de 2023. […] Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como Fiscal de la Nación Interino, a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia no 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición”, se lee en la resolución.

FISCALES SUSPENDIDAS

La suspensión de Delia Espinoza fue aprobada a propuesta de la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, por presuntas faltas disciplinarias vinculadas a la reposición de Patricia Benavides.

Aunque estaba citada para el 19 de septiembre a las 10:00 a. m., Espinoza no acudió a la audiencia alegando falta de garantías. Si bien puede apelar, la sanción seguirá vigente como medida preventiva mientras dure el proceso.

El informe de Cabrera le atribuye desconocer la orden de restituir a Benavides, seguir en el cargo sin legitimidad, negarse a ejercer sus funciones, impedir la reincorporación de la funcionaria, no convocar a la Junta de Fiscales Supremos y promover resistencia al fallo, lo que constituiría faltas graves a la Ley de la Carrera Fiscal.

PABLO SÁNCHEZ COMO FISCAL INTERINO

La designación de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación interino se sustenta en el principio de antigüedad y en las disposiciones legales que garantizan la continuidad de la Fiscalía en periodos de transición o vacancia. El magistrado, cuya trayectoria en la institución comenzó en 2005, tiene programado su retiro en junio de 2026, al cumplir los 70 años establecidos por la normativa vigente.