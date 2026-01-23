Palcos del IPD fueron usados por familiares y amigos de presidente de esa entidad en show de Bad Bunny

Sergio Ludeña, actual presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), usó más de un palco asignado a esa institución para llevar a amigos y familiares a uno de los conciertos que realizó el cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Nacional el pasado viernes 16 de enero, de acuerdo con imágenes que ha revisado Latina Noticias.

Algunos de estos invitados, que no trabajan en el IPD, fueron Warren Olortegui (usuario en IG @warrenolortegui), Fabrizio Canoci (@fabriziocanoci) y Yuri Benalcazar (usuario en Facebook Yuri Rodolfo Benalcazar Velezmoro), quienes, a través de sus redes sociales, difundieron imágenes del show.

En cada caso, el vínculo con Sergio Ludeña es el siguiente:

Fabrizio Canoci es medio hermano de Sergio Ludeña.

es medio hermano de Sergio Ludeña. Yuri Benalcazar es hermano de la expareja (madre del hijo) de Sergio Ludeña.

es hermano de la expareja (madre del hijo) de Sergio Ludeña. Warren Olortegui es amigo de Sergio Ludeña.

Estas son algunas de las publicaciones a las que accedió Latina Noticias.

∩

∩

∩

Cabe aclarar que esos palcos, que suelen ser asignados para uso del Presidente del IPD y otros funcionarios de dicha entidad estatal en los espectáculos que se desarrollan en el Estadio Nacional, nunca se alquilan. Además, el Estadio Nacional es un bien público administrado por el IPD.

Sergio Ludeña, quien en el pasado fue administrador del club Cienciano del Cusco, fue nombrado en su cargo en el IPD por el presidente José Jerí el 14 de noviembre del año pasado.

VIDEO RECOMENDADO