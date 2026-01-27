Patricia Benavides: Colegio de Abogados de Lima la suspende por 6 meses

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) dictó una medida cautelar que suspende provisionalmente por medio año a la fiscal suprema Patricia Benavides. La resolución, emitida el 26 de enero de 2026, le impide ejercer la abogacía tras hallar indicios de faltas graves al código deontológico de la institución.

La decisión, consignada en la Resolución N°03-365-2024-MC-CE/DEP/CAL, responde a una denuncia interpuesta por Martha Cuentas Anci, representante del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción. El tribunal ético determinó que la continuidad de Patricia Benavides en el ejercicio profesional representa un riesgo para la eficacia de las investigaciones disciplinarias en curso.

Cabe apuntar que la abogada cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar un recurso de apelación. No obstante, la suspensión se aplica de inmediato y se mantiene vigente mientras dure el proceso, salvo que la apelación prospere.

¿POR QUÉ SANCIONARON A PATRICIA BENAVIDES?

Aunque la denuncia original incluía diversos cuestionamientos, el Consejo de Ética del CAL fundamentó la suspensión principalmente en la presunta interferencia en el caso de su hermana, la jueza Enma Benavides.

Los puntos clave que evaluó el órgano ético incluyen:

Injerencia funcional: Patricia Benavides habría faltado a su compromiso de no intervenir en procesos familiares tras destituir a la fiscal Bersabeth Revilla , quien investigaba a su hermana por presunto cohecho.

Vulneración de principios: La resolución señala que su proceder afectó la transparencia, probidad y buena fe que exige la profesión.

Cuestionamientos adicionales: El expediente también menciona la aceptación de condecoraciones de políticos investigados, la falta de transparencia sobre sus tesis académicas y presuntos vínculos con una organización criminal.

El colegiado, presidido por Carlos Enrique Ampuero, enfatizó que la medida busca evitar la obstaculización del procedimiento ético. Según el dictamen, existen evidencias suficientes de que la conducta de la fiscal suprema transgredió los deberes éticos fundamentales del abogado, lo que justifica su apartamiento preventivo de las actividades forenses.

