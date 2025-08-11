Temas
Política

Junta de Fiscales Supremos convoca a Patricia Benavides a reunión extraordinaria en el Ministerio Público

Política
La Junta de Fiscales Supremos (JFS) convocó a Patricia Benavides a una sesión extraordinaria, citada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para mañana, martes 12 de agosto, a las 9:00 a.m.

La convocatoria fue formalizada mediante un oficio enviado por Evelia Castro, gerente de la Secretaría de la JFS, en el que se solicita la presencia de Benavides en calidad de fiscal suprema titular. La reunión se realizará en la sede principal del Ministerio Público.

La Junta de Fiscales Supremos define acuerdos y lineamientos que orientan el trabajo institucional del Ministerio Público, por lo que el retorno de Benavides podría influir en decisiones de alto nivel.

De confirmarse su reincorporación, Benavides retomaría su participación en las sesiones de coordinación y en la adopción de resoluciones colegiadas del órgano.

