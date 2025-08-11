Junta de Fiscales Supremos convoca a Patricia Benavides a reunión extraordinaria en el Ministerio Público

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) convocó a Patricia Benavides a una sesión extraordinaria, citada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para mañana, martes 12 de agosto, a las 9:00 a.m.

La convocatoria fue formalizada mediante un oficio enviado por Evelia Castro, gerente de la Secretaría de la JFS, en el que se solicita la presencia de Benavides en calidad de fiscal suprema titular. La reunión se realizará en la sede principal del Ministerio Público.

🔴Patricia Benavides asistirá mañana al Ministerio Público para participar en la Junta de Fiscales Supremos. El encuentro será a las 9 de la mañana. pic.twitter.com/yWFKci8C9h — Latina Noticias (@Latina_Noticias) August 11, 2025

La Junta de Fiscales Supremos define acuerdos y lineamientos que orientan el trabajo institucional del Ministerio Público, por lo que el retorno de Benavides podría influir en decisiones de alto nivel.

De confirmarse su reincorporación, Benavides retomaría su participación en las sesiones de coordinación y en la adopción de resoluciones colegiadas del órgano.