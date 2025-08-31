Pedro Castillo convirtió Barbadillo en su oficina: exministros de su gobierno y congresistas lo visitan

En el penal de Barbadillo, el expresidente Pedro Castillo recibe visitas casi a diario. El espacio en donde cumple prisión preventiva por el delito de rebelión, tras su fallido intento de disolver el Congreso de la República, se ha convertido en una especie de despacho político. En el reportaje de Harold Moreno de Punto Final, se revela en exclusiva quiénes son los visitantes más frecuentes del ex mandatario. En la lista, exministros, congresistas, abogados y familiares, con quienes estaría coordinando la conformación de su nuevo partido ‘Todo con el Pueblo’, así como la alianza con “Juntos con el Pueblo”, desde donde proyecta una posible candidatura al Senado para 2026.

A diferencia de también expresidentes como Ollanta Humala y Alejandro Toledo, Pedro Castillo se ha convertido en el interno más visitado de Barbadillo. Incluso a más de seis personas al día son las que recibe, de acuerdo al registro completo de sus visitas, al que accedió en exclusiva Punto Final.

Además de estas visitas, otro hecho llama la atención. Y es que a pesar de las restricciones impuestas en el penal, su voz fue escuchada recientemente en un mitin en Huaycán. Esto en relación a la conformación de su nuevo partido ‘Todo con el Pueblo’ y la alianza con “Juntos con el Pueblo”. Es así como se oberva su estrategia de continuar vigente en la políticia, todo mientras no colabora con el proceso judicial en su contra.

CASTILLO: LISTA DE VISITANTES

Punto Final dio a conocer en exlclusiva la lista de quiénes han visitado al expresidente Pedro Castillo. Entre ellos exministros, congresistas, abogados y familiares.

El excandidato por acción popular, Yonhy Lescano , visitó a Pedro Castillo el 11 de junio, desde las 9 y media hasta las 10 y 39 de la mañana. Se registró como abogado, aunque niega tener mayor vínculo con el expresidente.

Iber Maravi, quien fue ministro de Trabajo por un par de meses durante el gobierno de Pedro Castillo, se ha convertido en su visitante más asiduo. 206 visitas entre enero del 2024 y agosto del 2025.

Roberto Sánchez lo visitó 28 veces en los últimos doce meses.

La congresista Luz Apolinario

El congresista Pasión Dávila

El parlamentario Alfredo Pariona

Hernando Cevallos , exministro de Salud

La extitular de La Mujer, Anahí Durand, lo visitó siete veces

El exministro del Interior, Roberto Barranzuela, lo visitó dos veces

Walter Ayala, extitular De Defensa durante el gobierno de Castillo, lo visitó 75 veces

Hilso Cladio Ramos Cosme, secretario de organización del partido, cuyo nombre aparece en los planillones de Movadef. Ha visitado 22 veces a Castillo desde el 2024.

El 17 de agosto en Huaycán fue difundido un audio que se le atribuye a Pedro Castillo durante el evento de lanzamiento de la alianza ‘Juntos con el Pueblo’, que agrupa a Juntos por el Perú, liderado por el congresista Roberto Sánchez, y a ‘Todo con el pueblo’, partido vinculado a Castillo. Esto a pesar de que el expresidente no cuenta con autorización de brindar entrevistas y además de estar prohibido el ingreso de dispositivos electrónicos durante las visitas.

Mientras que los congresistas Luz Apolinario, Pasión Dávila y Alfredo Pariona también registran varias visitas, así como haberse afiliado al partido ‘Todo con el Pueblo”.

Pedro Castillo es juzgado por rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación desde marzo de este año y en pocos meses tendría lugar una sentencia, en primera instancia. El Ministerio Público ha solicitado 34 años de cárcel.

