Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgarle pensión vitalicia

El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por el expresidente Pedro Castillo, ordenando al Congreso reconocerle la pensión vitalicia prevista en la Ley 26519 para exmandatarios.

Como se recuerda, Pedro Castillo interpuso la acción tras la negativa del Parlamento, que en marzo y mayo de 2024 rechazó su solicitud.

SENTENCIA A FAVOR DE PEDRO CASTILLO

El juez determinó que existió trato desigual frente a otros expresidentes, como Alberto Fujimori, quien sí accedió al beneficio en condiciones similares. Según la resolución, el Congreso aplicó criterios contradictorios y sin justificación razonable, lo que vulneró el derecho a la igualdad.

La sentencia declara la nulidad de los actos administrativos que rechazaban la pensión de Castillo y dispone que se emita un nuevo pronunciamiento reconociendo el beneficio. Además, el Parlamento deberá asumir los costos procesales del caso.

