Perú Libre pide que Vladimir Cerrón participe en debate presidencial pese a estar prófugo de la justicia | VIDEO

El partido político Perú Libre, en su conferencia de prensa del 16 de febrero, ha pedido, junto con el abogado de Vladimir Cerrón, Humberto Abanto, que su candidato a la presidencia pueda participar en el debate principal a pesar de que cuenta con un pedido de prisión preventiva por presuntos aportes ilícitos por parte de la organización que lidera.

Actualmente, Vladimir Cerrón Rojas tiene más de dos años prófugo de la justicia desde el 6 de octubre de 2023, pero fue habilitado para postular a la presidencia. Según sostiene Humberto Abanto, el Tribunal Constitucional debería darle igualdad en las elecciones basándose en los casos de Estados Unidos, como las elecciones presidenciales de 2004 entre George Bush y John Kerry.

Bertha Rojas, madre de Vladimir y candidata de Perú Libre, calificó de “arbitrario” la prisión preventiva contra su hijo, mencionando la sentencia absuelta por el caso Aeródromo Wanka, que lo condenaba a 3 años de prisión efectiva.

“Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que, como en este caso se agrega una situación excepcional, en que Vladimir Cerrón es uno de los candidatos presidenciales, se le permita estar en pleno pir de igualdades con los demás candidatos. Es el único que no puede hacer campaña”, declaró el abogado Abanto.

