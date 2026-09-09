Perú se incorporará al Escudo de las Américas para combatir al crimen transnacional, afirma canciller Espá

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó que la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, permitirá anunciar nuevos mecanismos de cooperación en seguridad y otros temas prioritarios para el Perú.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este miércoles al Perú como parte de su gira por América Latina. A su arribo, el canciller Carlos Espá destacó que la visita permitirá fortalecer la cooperación entre ambos países, especialmente frente a dos de las principales preocupaciones del país.

“Esas son las dos grandes prioridades que tenemos en este momento la mayoría de los peruanos”, señaló Espá, quien adelantó que Rubio realizará anuncios importantes sobre el apoyo de Estados Unidos al Perú.

Uno de los principales temas será la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, mecanismo regional impulsado por Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

El canciller explicó que esta iniciativa fue creada en marzo y que, tras la incorporación de nuevos países, ahora el Perú se sumará al mecanismo. Según Espá, la cooperación permitirá fortalecer las fronteras mediante apoyo logístico, operativo, inteligencia y ciberseguridad proporcionado por Estados Unidos.

“Es un apoyo de todos los países miembros de la región para fortalecer nuestras fronteras y para luchar de manera conjunta contra estas organizaciones criminales transnacionales”, afirmó.

Espá sostuvo además que el objetivo es enfrentar de manera coordinada delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, debido al carácter internacional de estas organizaciones.

Para el canciller, frente a un crimen organizado que opera más allá de las fronteras, la respuesta también debe ser regional y coordinada.

“Estas organizaciones que son internacionales merecen una respuesta también coordinada, internacional, regional, y de eso se trata el Escudo de las Américas”, indicó.

La incorporación del Perú al mecanismo fue anunciada previamente por Marco Rubio, quien señaló que Estados Unidos está sincronizando esfuerzos con sus socios regionales para enfrentar las amenazas transnacionales.

La visita de Rubio contempla además una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, en la que se abordarán temas de cooperación bilateral.

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