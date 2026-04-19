Piero Corvetto bajo investigación: correos internos y denuncias demostrarían coordinaciones de última hora en la ONPE

La carrera de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) quedó en manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras decisiones y fallas que llevaron a este organismo electoral a desarrollar una de las jornadas electorales más caóticas en Lima. Frente a ello, la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público viene investigando al alto funcionario para determinar su nivel de responsabilidad. Mientras ONPE culpa a Galaga, la aparición de correos internos pondría en evidencia coordinaciones muy cercanas al 12 de abril.

Si bien Corvetto Salinas calificó de “fallas extraordinarias” lo ocurrido el 12 de abril, estas no fueron pocas. Se trata de problemas en el traslado de material electoral a las mesas de votación. Cifras oficiales indican que el material no llegó a tiempo a 15 centros de votación en Lima Sur.

Asimismo, el colapso del sistema STAE —que impidió el reconocimiento de códigos y la impresión de documentos oficiales— y la pérdida de la cadena de custodia en algunas cajas con cédulas de sufragio.

El resultado fue preocupante: 211 mesas no pudieron instalarse y más de 63 mil personas se quedaron sin votar en plena elección presidencial. En decenas de locales, el material llegó con retrasos de hasta cuatro horas. Como solución, se aperturaron 13 locales de votación en Lima el lunes 13 de abril.

Una decisión sin precedentes en el Perú que llevó al procurador del Jurado Nacional de Elecciones a denunciar penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno de Lima, también incluye al representante legal de la empresa Galaga y a tres funcionarios de la ONPE. Se les sindica de afectar el derecho al voto, omitir o retrasar funciones y obstaculizar el desarrollo normal de las elecciones, en perjuicio del Estado y la sociedad.

ONPE CULPA A GALAGA

Si bien desde la ONPE explicaron que el problema se debió al incumplimiento de la empresa GALAGA SAC, encargada del traslado del material electoral. De acuerdo a lo expuesto Juan Phang, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, este le indicó a José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral, que los vehículos de la empresa Galaga no habían llegado para iniciar la carga la noche del viernes 10 de abril y la mañana del 11 abril. Semampe indicó ante la DIRCOCOR que frente a la emergencia coordinó la contratación de camiones. Pese a ello, el material no logró ser distribuido. La investigación señala que el funcionario aún no habría entregado un informe detallando dónde estuvo la falla y qué la ocasionó.

Si bien Piero Corvetto insistió ante la Comisión de Fiscalización que se trató de un hecho excepcional dentro de una elección que calificó como la más compleja de la historia, las investigaciones van revelando acciones que evidenciaría coordinaciones realizadas a última hora.

Así se mostraría en una serie de correos a los que tuvo acceso Punto Final remitidos el 6 de abril por el ingeniero Raúl Alejandro Cisneros responsable del área logística de la oficina descentralizada de procesos electorales de San Juan de Miraflores de la ONPE. Aquí se invita a diversos proveedores a participar en el proceso de contratación del servicio de alquiler de vehículos para el traslado de actas, cédulas y personal para dicha oficina de lima oeste. La fecha límite para la recepción de propuestas fue el martes 7 de abril. Solo cinco días de las elecciones generales.

Finalmente, la investigación no solo se centra en la falta de distribución electoral; a ello se sumaron la denuncia por la pérdida de actas de escrutinio y el hallazgo de cédulas de votación en la vía pública. Una serie de sucesos que deberán ser esclarecidos por las autoridades judiciales.

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