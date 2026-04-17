Piero Corvetto, jefe de la ONPE, pidió reprogramar su citación ante la Policía

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solicitó a la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional la reprogramación de su declaración programada para este viernes 17 de abril, a las 3:00 de la tarde, en el marco de la investigación por la demora en entrega de material electoral durante las elecciones del 12 de abril.

A través de un escrito presentado por su defensa legal, Corvetto pidió además que la diligencia se realice de manera virtual, argumentando motivos estrictamente relacionados con su salud e integridad personal.

En el documento también se señala que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar en su contra, otorgándole un plazo de diez días hábiles para presentar un informe por escrito y adjuntar los medios probatorios que considere pertinentes.

🔴 Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solicitó a la Policía reprogramar su citación prevista para hoy, viernes 17 de abril, a las 3 de la tarde, en la que debía declarar ante la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) sobre los retrasos… pic.twitter.com/XSyFKmD34O — Latina Noticias (@Latina_Noticias) April 17, 2026

La defensa del funcionario indicó que estos hechos son de conocimiento público y solicitó que la nueva citación se programe en un plazo razonable, reiterando su disposición para colaborar con las investigaciones en curso.

Corvetto había sido citado para declarar este 16 de abril a las 3:00 de la tarde. La diligencia forma parte de la investigación preliminar que sigue la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

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