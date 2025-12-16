Pleno del JNE proclamó resultados de las elecciones primarias

Atención. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de las elecciones primarias de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), dentro del plazo establecido en el cronograma electoral de los citados comicios del 12 de abril de 2026.

De esta manera, se publicó en el portal institucional del organismo electoral (www.jne.gob.pe) las resoluciones con los resultados de las elecciones del 30 de noviembre y 7 de diciembre pasado que fueron remitidos al JNE por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Se han emitido 38 resoluciones que dan cuenta del cómputo de resultados efectuado por la ONPE y se precisa, además, que sí superaron el umbral de participación establecido, según la modalidad de elección elegida (afiliados o delegados), lo cual las habilita para presentar las fórmulas y listas de candidatos a fin de participar en las EG 2026.

Cabe precisar que a través de la Resolución N.° 745-2025-JNE se declararon nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para elegir a sus candidatos en el marco de las elecciones primarias de las Elecciones Generales 2026.

Solicitud de inscripción

Las 38 agrupaciones políticas señaladas podrán solicitar la inscripción de sus candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes hasta las 23:59:59 horas del 23 de diciembre próximo a través del Sistema Declara+ del JNE que ya se encuentra habilitado.

Mediante la modalidad virtual puede completarse el envío de las citadas solicitudes hasta las 12:00 horas del 24 de diciembre, a través de Declara+, siempre y cuando el personero legal haya ingresado al referido sistema con su usuario y clave e iniciado el registro de la información como máximo hasta la fecha y hora señalados en el párrafo anterior.

En este caso, el personero legal debe permanecer en el sistema ininterrumpidamente hasta realizar el envío de la solicitud.

