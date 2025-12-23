Poder Judicial confirmó orden de detención preliminar contra Ciro Castillo Rojo

El Poder Judicial, en audiencia desarrollada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, rechazó la apelación contra la orden de 15 días de detención preliminar dictada contra el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco de las investigaciones por el caso conocido como ‘Los socios del Callao’.

La medida fue adoptada inicialmente el último 9 de diciembre por el juez Edie Solórzano, a pedido de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao. A pesar de esta medida, el funcionario no pudo ser detenido por la Policía Nacional.

En tanto, Castillo Rojo se encuentra en condición de no habido. En esta situación, a través de su defensa legal, presentó una apelación para que se deje sin efecto su detención preliminar. Otros implicados en el caso ‘Los socios del Callao’ también siguieron esta vía presentando apelaciones contra sus detenciones, pero también fueron rechazadas.

DETENCIÓN SE ENCUENTRA FUNDAMENTADO

De acuerdo al magistrado Walter Coello Huamán, juez superior titular de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente, la resolución que ordena la detención preliminar por 15 días “se encuentra debida y suficientemente razonada” y “cumple con los estándares de motivación exigible por la norma legal y constitucional”.

Frente a la decisión de la sala, el Ministerio Público mostró su satisfacción con el rechazo de la apelación presentada por Ciro Castillo Rojo. Mientras que la defensa del suspendido gobernador del Callao adelantó que presentarán un recursos de casación.

Recordemos que, de acuerdo a la resolución judicial inicial, la orden de detención se sustenta en una investigación del Ministerio Público que atribuye a Ciro Castillo Rojo su presunta intervención en el direccionamiento de más de 60 contrataciones públicas por un monto superior a S/ 1,4 millones, eludiendo los procedimientos de selección establecidos por ley, lo que configuraría el delito de colusión agravada.

