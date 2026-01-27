Poder Judicial rechaza pedido de Martín Vizcarra para cumplir en libertad condena de 14 años

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró improcedente la solicitud del expresidente, sentenciado en primera instancia a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio.

El Poder Judicial rechazó el pedido presentado por el expresidente Martín Vizcarra para cumplir en libertad la sentencia de 14 años de prisión que se le impuso en primera instancia, mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por su defensa.

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró improcedente la solicitud al considerar que no se cumplen los presupuestos legales necesarios para suspender la ejecución provisional de la condena.

Sentencia produce efectos inmediatos

En su resolución, el Tribunal precisó que la sentencia condenatoria genera efectos inmediatos, de acuerdo con el marco procesal vigente, incluso cuando se trata de una decisión emitida en primera instancia y sujeta a apelación.

De esta manera, Martín Vizcarra deberá continuar cumpliendo la condena impuesta por el delito de cohecho pasivo propio, mientras el Poder Judicial evalúa el recurso presentado por su defensa en una instancia superior.

