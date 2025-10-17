Cambios dentro de la Policía Nacional tras protestas que dejaron un muerto y más de 100 heridos

Un reajuste. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado, dispuso una serie de modificaciones en la estructura de mando de la institución policial, así se registra en un documento oficial —que lleva su firma— en el que se da cuenta de tres cambios, los cuales se producen pocos días después de las protestas organizadas contra el Gobierno del presidente José Jerí, donde un civil falleció producto del disparo del arma de fuego de un oficial.

En el documento al que tuvo acceso Latina, se indica que se dispuso designar con retención de cargo a tres generales de armas PNP por causal de servicio. Uno de ellos es Manuel Gustavo Vidarte Perrigo, quien pasa a la jefatura de la Región Policial Lima.

Los otros dos son los generales José Antonio Zavala que pasa a la Comando de Operaciones Policiales de la Policía de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y Julio Óscar Mariño a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

Estos cambios responderían a la necesidad de reorganizar la estrategia policial de cara a la lucha contra la criminalidad, pero también ante el tratamiento que se le brindan al control de las manifestaciones sociales.

RECONOCEN QUE POLICÍA DISPARÓ CONTRA MANIFESTANTE

El último jueves, fue el mismo Óscar Arriola el encargado de confirmar que fue el policía Luis Magallanes quien disparó contra el manifestante Eduardo Ruiz causándole la muerte. Ante esta confirmación, extendió un pedido de perdón a la familia de la víctima.

“Nuevamente la Policía reitera las condolencias a los familiares, a los amigos de Eduardo Ruiz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los 140 mil policías”, declaró.

