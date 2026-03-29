Postulante al Congreso en el ojo de la tormenta por tenencia de armas y denuncias

Un video inquietante pone en el centro de la polémica a un candidato de estas Elecciones Generales 2026. En las imágenes, un hombre aparece con el torso desnudo, empuñando un arma, apuntando y simulando disparos.

Se trata de Rolando Cueva García, hoy postulante a diputado por Lima Metropolitana. Tiene 36 años y es bachiller en Ingeniería Electrónica, no cuenta con licencia para portar armas. Sin embargo, en los videos —que él mismo habría difundido en sus redes sociales años atrás— se le ve manipulando el objeto mientras bromea con una escena de violencia.

Lo que agrava el caso es su participación política. Cueva postula con el número 21 por el partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto. En su hoja de vida figura como gerente de Promyers Energy S.A.C., empresa que, según registros revisados, ha contratado con el Estado por más de 2 millones y medio de soles.

De ese monto, más de un millón setecientos mil soles provienen de la Universidad Nacional de Ingeniería, la misma institución donde estudió. En ese contexto, un exalumno lo denunció en 2023 por presuntas amenazas de muerte, luego de que le exigieran dejar de investigar los contratos de su empresa con dicha casa de estudios.

MÁS ANTECEDENTES

Los antecedentes no terminan ahí. Registros policiales indican que en 2018 protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad. Años después, en 2023, volvió a ser intervenido por conducir sin licencia y con signos de haber consumido alcohol. Además, declaró una sentencia por pensión de alimentos en su hoja de vida.

Consultado por el caso, el candidato no respondió llamadas ni mensajes. Sin embargo, envió un video en el que asegura que el arma que aparece en las imágenes era en realidad un encendedor tipo pistola y que se trató de una “broma irresponsable”. También negó haber participado en amenazas.

Pese a que anunció su retiro de la contienda para no afectar a su partido, su candidatura seguirá en carrera, ya que el plazo oficial para renuncias venció en febrero. Su caso no es aislado dentro del actual proceso electoral.

MÁS CANDIDATOS CON ANTECEDENTES

Otros candidatos también registran antecedentes. Diana Carhuamaca, postulante por el Partido Democrático Federal, declaró una sentencia por hurto agravado. Alessandra Olivera, de Cooperación Popular, tiene una sentencia por hurto simple; mientras que Segundo Ticlla, en Cajamarca, fue condenado por hurto agravado y además registró una requisitoria por falsedad ideológica. Casos que evidencian los cuestionamientos detrás de varias listas rumbo al Congreso.

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