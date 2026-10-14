Senado debatirá siete medidas adicionales de seguridad y prevención ante el fenómeno El Niño

La Comisión de Constitución del Senado debatirá incorporar siete medidas adicionales en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno el Niño a las facultades legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados.

El grupo de trabajo, presidido por Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, votará el predictamen este jueves 15 de octubre, a las 11:00 horas, en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. La autorización permitiría al Ejecutivo emitir decretos legislativos durante 90 días calendario, contados desde la entrada en vigor de la ley.

NUEVAS MEDIDAS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

En materia de seguridad, el predictamen plantea que las Fuerzas Armadas participen, de manera excepcional y temporal, en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. También propone establecer la libertad vigilada después de la excarcelación para personas condenadas por delitos de alta peligrosidad, junto con la creación de un registro destinado a prevenir la reincidencia.

Otra medida contempla precisar los criterios que permitirían calificar a una organización criminal como grupo hostil. Para ello, se considerarían factores como su estructura de mando, capacidad de enfrentar prolongadamente al Estado con armas o explosivos y control territorial, así como los ataques contra la población, las autoridades o infraestructura esencial.

De esta manera, el Gobierno busca considerar como objetivos militares a organizaciones criminales transnacionacionales que operan en el país, como el Comando Vermelho, Los Choneros y el Tren de Aragua, además de bandas nacionales como Los Gallegos, Los Pulpos y La Jauria.

La propuesta también plantea inscribir en un registro a organizaciones que utilicen sistemáticamente métodos de violencia propios del terrorismo. Entre ellos se incluyen atentados con explosivos o armas de guerra que generen temor en la población. Asimismo, se propone modificar el Código Penal en casos de legítima defensa y fortalecer tanto el Sistema de Inteligencia Nacional como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA FEN

En cuanto al fenómeno de El Niño, el predictamen establece que se debe simplificar los procedimientos administrativos vinculados con proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura.

La medida abarcaría permisos, autorizaciones, liberación de interferencias y uso de derechos de vía, entre otros trámites. Sin embargo, el texto establece que la simplificación no eximirá del cumplimiento de las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural.

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