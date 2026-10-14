Elecciones Generales 2026: PJ exonera de multas a electores afectados por retrasos en la instalación de mesas

El Poder Judicial ha exonerado las multas a los ciudadanos que no pudieron votar debido a que sus mesas se instalaron con más de tres horas de retraso, es decir, después de las 11:00 am, durante las Elecciones Generales 2026 realizadas el 12 de abril. Así lo indica un comunicado difundido por la Municipalidad de Lima donde se menciona que el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo.

De acuerdo con la comuna, la sentencia reconoce los argumentos de la autoridad edil sobre las dificultades que enfrentaron ciudadanos para ejercer su derecho al voto. Asimismo, el fallo ordena al organismo electoral mejorar sus protocolos de control previo para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares durante futuros procesos electorales.

EL DERECHO AL SUFRAGIO

Según el pronunciamiento, la decisión del Poder Judicial ratifica que la participación política forma parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos y que el voto universal constituye una expresión esencial de la democracia. Por ello, el organismo sostiene que los Estados deben garantizar que la población pueda sufragar de manera informada, transparente y participativa.

El municipio también señaló que las restricciones para votar, incluida la reducción del tiempo disponible para emitir el sufragio, constituyeron una afectación colectiva de este derecho. En esa línea, el comunicado atribuye al JNE responsabilidades por no haber adoptado medidas suficientes de prevención y fiscalización para evitar los inconvenientes ocurridos el 12 de abril.

MUNICIPALIDAD EXIGE CUMPLIR SENTENCIA

Tras conocerse la decisión, la comuna limeña pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumplir de inmediato con lo dispuesto por el Poder Judicial y determinar las responsabilidades por los problemas registrados durante las elecciones generales de este año.

Además, exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a impulsar, dentro de sus competencias, una reorganización integral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el JNE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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