Trujillo: implementan subsistema especializado para investigar y juzgar casos de extorsión y sicariato

El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público implementaron en Trujillo el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, que permitirá dar atención prioritaria a las investigaciones y procesos judiciales por extorsión, sicariato, secuestro, marcaje y reglaje en el distrito judicial de La Libertad.

Durante la ceremonia de lanzamiento, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para enfrentar la criminalidad. “La razón de ser del Estado es la seguridad. Por eso que desde el Ejecutivo estamos tratando de imponer autoridad, de imponer orden”, afirmó.

El subsistema contará con policías, defensores públicos, fiscales y jueces dedicados exclusivamente a estos casos, con el objetivo de fortalecer la respuesta penal frente a delitos de alta peligrosidad.

MINJUSDH DESTINÓ MÁS DE S/ 15 MILLONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

La puesta en marcha del subsistema fue posible tras las coordinaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) con el Ministerio de Economía y Finanzas, que permitieron gestionar la asignación de más de S/ 15 millones a las entidades involucradas.

En la actividad participaron la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas; y el viceministro de Orden Interno, Juan Carlos Sotil Toledo, entre otras autoridades.

Como parte de su agenda en Trujillo, el ministro Ernesto Álvarez también inauguró una nueva sede de la Defensa Pública, que forma parte del subsistema especializado. El local cuenta con más de 30 profesionales, entre defensores penales, defensores de víctimas, trabajadores sociales y peritos psicólogos forenses.

La sede está ubicada en la avenida Los Sauces 766-754, urbanización California, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Según el MINJUSDH, entre enero y agosto de 2026, la Defensa Pública registró 1.671 atenciones vinculadas a los delitos de extorsión y sicariato.

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